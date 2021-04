BAGNARA CALABRA Isola pedonale, TA.RI e COSAP: l'Associazione Commercianti incontra l'Amministrazione Comunale

Annunziato Luppino - Presidente Associazione Commercianti Nel pomeriggio di oggi l'Associazione Commercianti di Bagnara Calabra, rappresentata dal Presidente Tino Luppino e da una delegazione di associati, ha incontrato l'Amministrazione Comunale della Cittadina della Costa Viola.

Presenti per il Comune il vicesindaco Mario Romeo, e il delegato alle Attività produttive Michele Spoleti. I temi oggetto dell'incontro hanno riguardato la regolamentazione dell'isola pedonale, l'abbattimento dei costi TA.RI per i periodi in cui le attività commerciali hanno chiuso a causa del Covid, e la ripartizione del contributo C.O.S.A.P. (Red)