BAGNARA CALABRA Venerdì e sabato ufficio postale di via Garibaldi chiuso per lavori

Poste Centrali - Bagnara Calabra Venerdì 23 e sabato 24 aprile, l'ufficio postale di Bagnara Calabra, in via Garibaldi, sarà chiuso per lavori interni.

I cittadini potranno rivolgersi per qualunque necessità ai vicini uffici postali di Pellegrina di Bagnara Calabra, strada statale 112, n. 41, aperto da lunedì e venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e sabato dalle ore 8.20 alle 12.45; e di Palmi centro, in via C. Battisti, aperto il venerdì fino alle 19.05 e sabato fino alle 12.35. L'ufficio postale di Bagnara Calabra riaprirà regolarmente al pubblico lunedì 26 aprile.