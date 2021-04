BAGNARA CALABRA 2 alunni positivi al Covid. Disposta la sanificazione di tutti i plessi scolastici comunali

Si comunica inoltre che a seguito della positività di 2 alunni frequentanti rispettivamente la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, l'ufficio preposto su indirizzo dell'Amministrazione ha dato incarico alla Croce Rossa Sede di Bagnara Calabra di effettuare tamponi antigenici, a carico del Comune, agli alunni frequentanti le classi interessate e ai relativi insegnanti.

Si procederà altresì alla sanificazione di tutti i plessi scolastici comunali. Tali provvedimenti si sono resi necessari per permettere la normale ripresa delle lezioni in sicurezza, stante che la normativa vigente stabilisce che qualora un alunno sia risultato positivo, i suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), "..... non necessitano di quarantena a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto".

Il bollettino Covid del Comune di Bagnara Calabra