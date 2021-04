SCILLA Rifiuti ingombranti abbandonati nei boschi

Foto discarica - ScillaScoperti dei rifiuti ingombranti nei boschi che sovrastano Scilla. Carolina Cardona, componente dei consigli di Quartiere ha lanciato l’allarme sui social. A seguito di un’escursione l’attivista ha scoperto tra alberi secolari e la fitta vegetazione una grossa discarica abusiva. Nelle foto postate sui social, da una parte si nota un paesaggio incantato e dall’altra un cumulo di plastica e rifiuti di ogni genere che giacciono vicinoai tronchi degli alberi.

<<Ci indigniamo dell’inciviltà che alberga dentro a persone indegne di vivere in un luogo tanto bello- ha detto Carolina Cardona- I danni sono due, l’inquinamento delle foreste e quasi l’impossibilità di poter recuperare i rifiuti nascosti fra i boschi. La cosa peggiore è che chi lo ha fatto ci vive a fianco, magari è un vecchio amico di scuola o un vicino simpatico>>.Nella discarica scoperta nei pressi della strada provinciale Scilla- Melia ci sono sedie e tavolini diplastica, materassi, bidoni di latta e altro materiale ingombrante. Probabilmente chi ha abbandonato i rifiuti si è servito di un mezzo per scaricare a valle l’imgombrante. L’abbandono dei rifiuti nei boschi è uno dei problemi più spinosi per il nostro ambiente, oltre a deturpare il paesaggio comporta danni alle aree montane.<<Quali sarebbero state le soluzioni? – si interroga l’attivista- chiamare in Comune e chiedere il ritiro di ingombranti, oppure contattare il “ferrovecchi” che sarebbe stato felice di ritirarlo spendendo una piccola somma. Il danno è incommensurabile>>.

Tina Ferrera