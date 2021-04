Riaperture e spostamenti, in arrivo il pass

riaperture-spostamenti

Inizia il percorso dell'Italia verso la normalità. Dal 26 aprile torna la zona gialla, quanto alle riaperture è stata delineata una road map, sempre nel rispetto delle misure di contenimento per ridurre la diffusione del coronavirus. Tra le novità che potrebbero caratterizzare questo periodo c'è un pass che darebbe la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale e avere l'accesso a determinati eventi, sia culturali che sportivi. Per ora si tratta di un work in progress, un'ipotesi.