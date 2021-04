Dal Tracciolino a Cala Janculla, aperto un passaggio

Gruppo CCV e CAI Questa estate dal Tracciolino si potrà arrivare a Cala Janculla. Il CAI, Club Alpino Italiano, e il CCV, Coordinamento Costa Viola, hanno unito le forze e dopo numerosi tentativi e vari anni di insuccessi sono finalmente riusciti a raccordare il Tracciolino alla bellissima spiaggia di Cala Janculla.

Ieri due squadre, la prima che scendeva dal sentiero che da Palmi porta a Bagnara, la seconda che saliva dalla spiaggia, sono finalmente riuscite ad aprire un varco tra i boschi e le armacìe abbandonate dagli anni ‘60 e a metà costa sono riuscite ad incontrarsi. Giuseppe Marino, componente del CAI, e capo squadra dichiara: “è un sogno scendere a piedi dall'Olmo alla Janculla, [n.d.r. da dove l’antico acquedotto che si sviluppa lungo il Tracciolino prendeva l’acqua che ha portato a Palmi per molti secoli], di attraversare tutti quei terrazzamenti che per tanti secoli sono stati lavorati e curati dai nostri avi, di attraversare luoghi che parlano e raccontano leggende e trasudano di storia”.

Questa ulteriore possibilità offerta agli escursionisti arricchisce una corona di gioielli già riccamente adornata: escursioni lungo il Tracciolino e il Sentiero Francese, visita alle vigne a zibibbo appena recuperate e agli antichi mulini ad acqua situati sotto Ceramida, alle escursioni in barca lungo la bellissima costa, alle attività di canyoning, torrentismo e scalate per i più esperti, è un continuo fiorire di nuove attività all’aperto che fanno sembrare questo tratto un parco avventura naturale. Questa costa che già Platone nel IV secolo a.c. così descrisse: Ogni cosa si tinge con le diverse tonalità del colore viola, dando vita ogni sera, con i suoi spettacolari riflessi ad una visione sempre nuova.

Il CCV inizierà, come ogni anno appena le norme anticovid lo consentiranno, la pulizia del tracciato aggiungendo anche il ramo appena riportato alla luce che porta a Cala Janculla o come anticamente veniva denominata Cava Jancuja. Si inizierà a breve una raccolta fondi e un’attività di tesseramento per finanziare questa attività di pulizia e di miglioramento della sicurezza dell’intera rete dei sentieri della Costa Viola.

Red

Tracc - Cava 1