Aumentano i casi di positività al Covid a Bagnara Calabra

Nella giornata di oggi si registra un aumento dei casi di positività con n. 6 tamponi di controllo a cui sono stati sottoposti nostri concittadini e che hanno dato esito positivo. Vi sono inoltre ulteriori casi segnalati all'ufficio Covid per i quali si è in attesa dell'esito dell'esame diagnostico.

Visto l'incremento della curva epidemiologica, che si registra anche in altre comunità della provincia reggina vicine al nostro Comune, si ribadisce l'importanza del rispetto delle norme sul distanziamento sociale, sull'uso dei dispositivi individuali di protezione e sul divieto di assembramenti, così come stabilito dalla normativa vigente. L'amministrazione Comunale e l'ufficio Covid stanno seguendo l'evolversi della situazione in stretta sinergia con le autorità sanitarie competenti ed i medici di base.

Il bollettino di oggi