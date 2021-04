BAGNARA I ragazzi della Plasticfree continuano a pulire le spiagge

1-18042021 plasticfree I giovani volenterosi affiliati alla ONLUS “Plasticfree” non si fermano, anzi, perseguono nel loro progetto di ripulire Bagnara. Più di venti ragazzi, capeggiati da Mario Calarco, referente della Plasticfree, si sono diretti sulle spiagge cittadine, ancora piene di rifiuti di plastica, ferro, legno, e tanto altro. Una menzione speciale la meritano alcuni ragazzi che si sono impegnati a disincagliare una vecchia rete dagli scogli vicino Capo Marturano, che dopo grande fatica sono riusciti nel loro intento.

Ma non è stato tutto rose e fiori, in quanto ci sono state alcune sporadiche ma fastidiose proteste di alcuni cittadini che volevano che tutto restasse come prima, prontamente ripresi da altri, molto più coscienziosi. Inoltre, anche alcuni simpaticissimi bambini hanno voluto dare il loro contributo. Insomma, un’iniziativa che piano piano sta coinvolgendo e prendendo piede, nella speranza che la nostra possa davvero essere considerata una cittadina a misura di turista.