Discarica di Melicuccà, l'Avv. Antonio Latella replica a Pino Ippolito (Circolo Armino)

sulla replica pubblicata all’intervista da me rilasciata al nuovo coordinatore editoriale della testata, Gianmarco Iaria, sottoscritta da Pino Ippolito (Circolo Armino), ritengo doveroso fare alcune precisazioni al fine di porre una parola conclusiva su una vicenda dai contorni incresciosi e riportare l’attenzione sul vero problema, ovverosia le conseguenze negative che la realizzazione della discarica di Melicuccà porterà al nostro territorio.

Prima però mi preme evidenziare che nessun presidente/coordinatore delle sette associazioni dei comuni di Bagnara Cal., Palmi, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Seminara, che compongono il “tavolo tecnico” che da mesi segue intensamente l’argomento discarica “La Zingara” ha replicato alla mia intervista; l’unico che ha sentito la necessità di farlo è l’ing. Ippolito Armino,“associato” del Circolo Armino e consigliere comunale di minoranza del Comune di Palmi.

Orbene, le repliche sono sempre legittime ma, per essere anche giuste, devono attenersi alla realtà dei fatti.

In primis, non risponde al vero quanto affermato dall’ing. Pino Ippolito Armino allorquando sostiene nella sua replica che l’unica associazione facente parte del tavolo tecnico a non sottoscrivere l’esposto-denuncia sia stata Cittadinanza Attiva Pellegrina poiché, dalla lista dei firmatari, risulta assente anche l’associazione Terramala di Seminara che in questi giorni, nel pieno rispetto dello spirito di cooperazione associativa sta svolgendo, sull’argomento,assieme ad altre realtà locali, un’importante opera di sensibilizzazione del territorio.

In merito alla decisione secondo cui era giunto il tempo di depositare un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Palmi poiché non vi era più un solo minuto da perdere, essa è evidentemente da ascrivere al consigliere Ippolito Armino, non sussistendo su tale argomento alcun deliberato delle associazioni facenti parte del “tavolo tecnico” né, tanto meno, un preliminare confronto. Non si dubita che i firmatari dell’esposto/denuncia, seppur su sollecitazione del consigliere Ippolito Armino, abbiano sottoscritto l’atto in piena autonomia ma - è bene dirlo - le modalità seguite si sono poste totalmente al di fuori della metodologia unanimemente condivisa, caratterizzante il lavoro fin qui portato avanti dalle associazioni costituenti il tavolo tecnico.

Non risponde al vero, neppure, che la città Metropolitana di Reggio Calabria “deve obbedire” ad un’Ordinanza Regionale contingibile ed urgente che le impone di realizzare la discarica. Come tutte le Ordinanza, anche questa poteva essere impugnata, per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale. La non impugnazione da parte della Città Metropolitana implica approvazione e condivisione,tant’è che il Sindaco metropolitano continua a disattendere le molteplici,fondate rimostranze provenienti dai territori interessati.

Non risulta, altresì, che siano state le associazioni a chiedere al consigliere Regionale e Metropolitano di sottoscrivere l’esposto. Questo argomento, al pari dell’opportunità, delle modalità e dei contenuti dell’esposto, non è stato maioggetto di formale trattazionee discussione tra le associazioni del tavolo tecnico.

Infine, non risponde al vero che nell’intervista rilasciata, sono state fatte illazioni nei confronti delle associazioni Libera e Legambiente, di fatto mai nominate, mai viste al tavolo tecnico e con le quali mai vi è stata un’interlocuzione sull’argomento. Forse è opportuno cominciare a comprendere che non basta mettere in fila sigle più o meno altisonanti per far valere le proprie ragioni o servirsene per tentare di legittimare e rafforzare un’iniziativa giudiziaria, risultata per di più superflua, considerato che il Sindaco di Palmi aveva già provveduto a presentare un esposto sullo stesso identico argomento. Imporre le proprie ragioni con decisioni personali, assunte fuori dai tavoli del legittimo confronto, non porta giovamento al percorso, né tanto meno alla causa, che le associazioni si sono prefissate di seguire, con risultati fin’ora indubbi.

Oggi la nostra vera preoccupazione non è tanto chiarire ciòche tutti hanno abbondantemente compreso, bensì evidenziare che le problematiche derivanti alla città di Bagnara dalla costruenda discarica rischiano di passare in secondo piano.

Palmi, come anche Seminara, stanno accentrando l’attenzione sul problema dell’inquinamento della sorgente Vina. Tuttavia, i problemi che riguardano da vicino Bagnara, pur non essendo meno importanti, rischiano di perdere i riflettori. C’è necessità di riaprire il dibattitto interno alla nostra città, di continuare ad evidenziare che la distanza della discarica dal nucleo abitativo di Pomarelli (550 metri a fronte dei 2 Km previsti dalla legge) la presenza, al confine della stessa, di coltivazioni pregiate, di attività produttive e di pozzi artesiani sono un serio problema che il nostro Sindaco ha l’imprescindibile dovere di attenzionare e segnalare alla Città Metropolitana, alla Regione e agli Enti preposti alla vigilanza e al controllo.

Grazie al lavoro delle associazioni è intervenuto il CNR con il quale la nostra amministrazione comunale deve interloquire per segnalare le preoccupazioni della Comunità, anche in ragione del fatto che, allo stato, neppure Bagnara può escludere che la costruenda discarica non interferirà con le falde acquifere che riforniscono i nostri acquedotti.

L’argomento è troppo importante per lasciarlo alle spicciole contrapposizioni di parte; la tutela del territorio e della salute pubblica è un diritto di tutti i cittadini e un dovere primario del nostro Sindaco.

Antonio Latella

Coordinatore

Cittadinanza Attiva Pellegrina