PALMI Ranuccio incontra De Caprio e ribadisce il no alla discarica di Melicuccà

Incontro Ranuccio de Caprio Nella mattinata di ieri il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ha incontrato l'assessore all'ambiente della Regione Calabria Sergio De Caprio.

"Nel corso della riunione - ha detto il primo cittadino palmese - abbiamo presentato nuovi progetti per l'ammodernamento della Sorgente Vina, ma questa è stata soprattutto l'occasione per presentare nuovamente le nostre richieste riguardo la sua tutela. Abbiamo sottolineato l'importanza di inserire finalmente la Sorgente Vina nel piano di tutela delle acque, procedendo in maniera spedita e non, invece, con le due velocità notate finora: quella massima per la realizzazione della discarica e quella minima per la tutela dell'acqua. Abbiamo ribadito che la discarica sarebbe un danno incalcolabile per il nostro territorio, la cui realizzazione va quindi impedita con ogni mezzo".

Red