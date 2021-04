SCILLA Macri ricevuto dal Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani

MacrìIeri pomeriggio l’imprenditore Macrì è stato ricevuto dal Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani. Macrì aveva chiesto al sindaco di Scilla, Pasquale Ciccone, di fissare un incontro con le massime istituzioni per esporre i fatti e trovare una soluzione al diniego della concessione balneare.

<<Dopo un’attenta riflessione- ha detto Macrì-, ho deciso di sospendere momentaneamente lo sciopero della fame. Ringrazio Sua Eccellenza che in qualità di primaria figura rappresentativa delle istituzioni della provincia , ha accettato di ascoltare “le mie ragioni” , cosa mai avvenuta durante l’iter della costituzione del Piano Spiaggia da parte degli incaricati dello Stato. Attenderò- ha concluso- con molta apprensione l’esito della sentenza del Tar, rimandando eventualmente dopo qualsiasi forma di protesta a tutela deimiei diritti>>. L’imprenditore scillese è impedito dal nuovo piano spiaggia a non aprire la sua attività perché non può collocare sulla spiaggia antistante il suo locale le sedie e i tavolini per la ristorazione. Macrì si è incatenato in via San Francesco di Paola davanti al suo pub lo scorso martedì e ha iniziato lo sciopero della fame. Ha avuto la solidarietà dei commercianti scillesi e di tanti residenti. A quanto è dato sapere anche ad altre attività commerciali è stata impedita la concessione di un’area antistante il locale.

Tina Ferrera