BAGNARA CALABRA Mensa, riprende il servizio: biglietti da ritirare presso la Biblioteca Comunale

Dopo lo stop causato dalle incertezze organizzative causate dall'emergenza Covid e le varie sospensioni dell'attività scolastica, da lunedì 12 aprile riprende il servizio di refezione scolastica per le classi dell'infanzia, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Al fine di facilitare l'utenza ed evitare maggiori afflussi presso la sede municipale, i biglietti per la mensa possono essere ritirati presso la sede della Biblioteca Comunale sita in Via Garibaldi nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30

- martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30

Nota Comune di Bagnara Calabra