Tropea, un treno storico per il Borgo dei Borghi: la proposta dell'Associazione Ferrovie in Calabria

treno borghi

Nel difficilissimo periodo che il mondo intero sta attraversando, e la nostra regione non fa purtroppo eccezione, c’è però stato qualche giorno fa un importante motivo di gioia ed orgoglio per tutti i calabresi: la città di Tropea è stata eletta “Borgo dei Borghi 2021”. Il prestigioso riconoscimento, assegnato ogni anno da Rai3, “mette a sistema” diversi parametri nella valutazione degli oltre 200 borghi che ogni anno partecipano al concorso: dalle bellezze architettoniche e storiche a quelle paesaggistiche e naturalistiche, all’offerta turistica presente sul territorio, alle tipicità enogastronomiche. Un mix di eccellenze che ha portato Tropea a sbaragliare nettamente la comunque prestigiosa concorrenza a livello nazionale.

Risulta chiaro come questo storico riconoscimento porti, nell’immediato futuro, ad un ulteriore incremento dell’appetibilità a livello turistico di Tropea, ma in generale dell’intera Calabria: se consideriamo che ciò va ad aggiungersi ad un trend in corso già da qualche anno, relativo alla ricerca, da parte del turista, di piccoli borghi lontani dal turismo massificato (e la pandemia in corso rafforza ulteriormente questa tendenza), risulta evidente come nel futuro prossimo sia necessario prepararsi ad accogliere un numero crescente di turisti e soprattutto in periodi meno “caldi” rispetto ai classici 15 giorni del mese di agosto. La tanto auspicata destagionalizzazione indubbiamente ci sarà, anche perchè il turista “post-pandemia” ancor di più eviterà i periodi di maggiore affollamento. Ma il turista “post-pandemia” sarà anche quello che, ancor di più, vorrà vivere esperienze slow, all’aria aperta, accompagnate da buon cibo: e quale miglior occasione per coniugare tutte queste esigenze, attraverso un treno storico?

Noi di Associazione Ferrovie in Calabria, infatti, riteniamo sia giunto il momento giusto per rilanciare in grande stile il “treno storico” di Ferrovie dello Stato in Calabria, iniziando proprio dalla Costa degli Dei! Non dimentichiamo inoltre che il 2021 è stato eletto come “l’anno europeo delle Ferrovie”, ed a livello comunitario verranno portate avanti importanti iniziative di valorizzazione dei trasporti su rotaia, da quelli merci a quelli pendolari, alta velocità ed anche turistici.

Ma come immaginiamo noi il “Treno degli Dei”?

Molto semplicemente, immaginiamo di strutturarlo su una relazione Lamezia Terme Centrale – Reggio Calabria Centrale e ritorno, instradata ovviamente sulla linea ferroviaria costiera Eccellente – Rosarno via Tropea.

Questa tipologia di relazione, infatti, con baricentro ovviamente su Tropea, permetterebbe anche una generale valorizzazione dei territori del vibonese, della Costa Viola e della stessa Reggio Calabria. La stazione di Lamezia Terme Centrale risulta facilmente raggiungibile, in auto, treno ed ovviamente aereo, da una moltitudine di luoghi: da quelli più prossimi, nella stessa Calabria (fascia jonica, cosentino, Sila ecc ), a quelli nazionali (tramite treni AV ed InterCity/Notte e voli aerei) ed internazionali (voli aerei). Da Lamezia Terme Centrale, a bordo del treno storico, il turista possiede un’ampia scelta di destinazioni: da Tropea, ovviamente, passando per le altre località turistiche e balneari della Costa degli Dei come Pizzo, Zambrone, Ricadi, Capo Vaticano, Nicotera. Potrebbe invece decidere di proseguire verso Bagnara, Scilla o Reggio Calabria, godendosi il viaggio affacciato dal finestrino di una vettura Centoporte in composizione al bellissimo convoglio in corsa lungo il Mar Tirreno, per vivere una fantastica esperienza anche lungo la Costa Viola o raggiungendo il Museo Archeologico Nazionale a Reggio Calabria per ammirare i mitologici Bronzi di Riace. Non solo: il treno storico avrebbe una doppia funzione, poichè sarebbe possibile utilizzarlo con destinazione Costa Viola, anche da parte di turisti già presenti a Tropea e lungo tutta la costa degli Dei.

L’esperienza di valorizzazione del territorio, così come già avviene sul Treno della Sila in occasione degli eventi organizzati dalla nostra Associazione, inizierebbe ovviamente già dal viaggio in treno: a bordo delle vetture storiche, infatti, il turista verrebbe coccolato con degustazioni di prodotti enogastronomici tipici del territorio, con in prima linea la Cipolla di Tropea e la ‘nduja di Spilinga. Animazioni musicali e piccoli eventi nelle stazioni, renderebbero l’esperienza a bordo del “Treno degli Dei” a dir poco indimenticabile: forse una delle più belle e affascinanti d’Italia e d’Europa.

E non va sottovalutato anche l’aspetto ferroviario in sè: “Il treno degli Dei”, che immaginiamo composto da una locomotiva elettrica E626 degli anni ’20 in testa a vetture Centoporte, Corbellini e 1937 (senza dimenticare una storica vettura bagagliaio per trasporto biciclette), al fine di offrire al turista un’esperienza di viaggio che va dalla terza classe con antichi sedili in legno fino alla prima classe con sedili in velluto rosso, percorrerebbe l’ultimo tratto di Ferrovia Tirrenica Meridionale rimasto totalmente allo stato d’origine, ovvero l’Eccellente – Rosarno via Tropea. Si tratta di un percorso ferroviario a binario unico elettrificato di infinita bellezza ed interesse ingegneristico grazie alla presenza di storiche opere d’arte e fabbricati (ponti, gallerie, caselli e stazioni) perfettamente conservate. Viaggiare sulla Eccellente – Rosarno via Tropea a bordo di un treno storico, è un po’ come tornare contemporaneamente negli anni ’70 o agli anni ’30: si consideri che il resto della Ferrovia Tirrenica Meridionale da Reggio Calabria Centrale fino a Salerno, dopo il raddoppio e le numerose varianti di tracciato, è pressochè irriconoscibile rispetto alla linea ferroviaria originaria. Sono quasi scomparsi gli storici fabbricati viaggiatori e praticamente tutti i caselli risalenti alla fine dell’800. Un altro interessante punto a favore anche per il mondo degli appassionati di treni e ferrovie, è rappresentato dall’attivissimo Gruppo Fermodellistico Tropeano. Si tratta di una realtà associativa consolidata esistente da oltre un decennio, e con la quale da sempre l’Associazione Ferrovie in Calabria collabora in occasione di importanti eventi espositivi anche di interesse nazionale, che il GFT organizza nella città di Tropea e non solo. L’Expo di Modellismo Ferroviario di Tropea è infatti una manifestazione paragonabile all’Hobby Model Expo di Novegro (Milano) o il Model Expo Italy di Verona, alla quale partecipano appassionati ed associazioni provenienti da tutta Italia ed Europa, ma soprattutto rappresenta una importante occasione per le case produttrici di modelli ferroviari, per presentare le proprie novità e produzioni. Un treno storico, in una simile occasione, cascherebbe a dir poco a pennello, ma in generale anche su tutte le altre corse che si potrebbero organizzare con materiale rotabile d’epoca lungo la Costa degli Dei, l’Associazione Ferrovie in Calabria avvierebbe un nuovo importante segmento di collaborazione con GFT.

Associazione Ferrovie in Calabria