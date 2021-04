BAGNARA CALABRA Dopo la pulizia arriva la denuncia, i "Giovani di Bagnara" contestano l'abbandono di rifiuti sul sentiero "Marturano"

Abbandono rifiuti - Bagnara- Marturano >. Parlano e soprattutto scrivono così i "Giovani di Bagnara"sulla propria pagina facebook

<<Dopo tutti gli sforzi ed i sacrifici fatti per migliorare il paese - continuano - iniziamo a pensare che non possa essere possibile cambiare realmente, non finché la mentalità di una parte della popolazione non cambierà. È la terza volta che vengono sporcati i luoghi che noi tanto accuratamente puliamo; oggi, infatti, è stata ritrovata della spazzatura nel sentiero Martorano>>. L'invito a chi ancora non ha compreso bene quanto stanno facendo questi ragazzi, e l'importanza di tenere pulito il paese è chiaro: <<vi preghiamo gentilmente di venire a ritirare la spazzatura che avete lasciato, altrimenti ricorreremo alla denuncia, dato che è già la terza volta che si verifica sempre lo stesso episodio. Le telecamere, vorremmo specificare, funzionano benissimo e sappiamo chi ha commesso tutto ciò. Non avremmo voluto arrivare a tanto, ma abbiamo a cuore Bagnara e i nostri lavori fatti in veste di volontari>>.

Red