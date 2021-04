Tropea Borgo più bello d’Italia 2021, "un’emozione per la vita". Parla il sindaco Giovanni Macrì

Tropea - Siao primi Tropea esulta della vittoria ed accanto alla gioia avverte la profonda gratitudine per i tanti che hanno contribuito a decretarla. É stato un afflato indescrivibile di condivisione, un passa parola ininterrotto che, senza difficoltà alcuna, ha unito tutti in un unico desiderio: conquistare l’ambito premio. Il trofeo non certifica semplicemente la bellezza senza tempo di un luogo magico in cui s’intrecciano armoniosamente cultura e natura ma anche la coesione di una comunità sana che travalica il Borgo cittadino per coinvolgere l’intera Calabria, che ha eletto Tropea come proprio emblema, tutti i Tropeani, i Calabresi sparsi nel mondo e i tantissimi che, liberamente, ne hanno fatto il proprio luogo dell’anima.

Tropea è orgogliosa di aver gareggiato assieme ad altri 19 esclusivi Borghi: volti variopinti e spettacolari di tutta la nostra bellissima Italia. Carissimi, insieme abbiamo vissuto una vicenda eccezionale per intensità di sentimenti e ricchezza di opportunità ricevute e raccolte. Il nostro legame rimarrá nel tempo e insieme potremo concordare di vivere ancora occasioni straordinarie di crescita. Vogliamo ringraziarvi singolarmente e sottolineare che ognuno di Voi avrebbe potuto conquistare l’ambito label di qualità. Ha vinto Tropea e la Calabria e noi, Tropeani e Calabresi, ne siamo fieri ma siamo anche consapevoli che tutti avreste potuto meritare il riconoscimento per bellezza e impegno profuso, per ognuno di Voi auspichiamo di vero cuore tanto successo. Auguri a Issime(Valle d’Aosta- Aosta), Cocconato (Piemonte- Asti), Finalborgo (Liguria- Savona), Pomponesco (Lombardia- Mantova), Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige- Trento ), Malcesine (Veneto- Verona), Poffabro (Friuli Venezia Giulia- Pordenone), San Giovanni In Marignano (Emilia Romagna- Rimini), Buonconvento (Toscana- Siena), Corciano (Umbria- Perugia), Grottammare (Marche- Ascoli Piceno ), Pico (Lazio- Frosinone), Campli (Abruzzo- Teramo), Trivento (Molise- Campobasso ), Albori (Campania- Salerno ), Valsinni (Basilicata- Matera) , Pietramontecorvino (Puglia - Foggia), Geraci Siculo (Sicilia- Palermo), Baunei (Sardegna- Nuoro).

Grazie alla Giuria Tecnica: alla chef stellata e protagonista canale tv Food Network Rosanna Marziale, al geologo e conduttore di “Sapiens”, su Rai 3, Mario Tozzi, al professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi Jacopo Veneziani.

Grazie alla brillante conduttrice Camila Raznovich e a tutto il gruppo di lavoro del “Borgo dei Borghi”: una rubrica senza pari per capacità di coinvolgimento e valore culturale ed emotivo.

Grazie a tutti quelli che hanno aiutato con amore vero Tropea in questa appassionante impresa che ci ha elevato dandoci ancora più coscienza del pregio del nostro meraviglioso Borgo che, anche in virtù dell’appartenenza al Club dei Borghi più belli d’Italia, continuerà a crescere valorizzando il suo immenso tesoro di storia, bellezze naturali e tradizioni. Vi ringraziamo per la spontaneità, il calore, la passione, la costanza e la determinazione con cui avete scelto e svolto il vostro ruolo di coprotagonisti di un sogno che, proprio perché partecipato da tanti, é divenuto realtà.

Grazie in particolare alla Regione Calabria, alla Provincia di Vibo Valentia, ai Sindaci calabresi, al Gruppo Caffo, alla Camera di Commercio di Vibo, alla Consulta delle Associazioni e a tutte le realtà associative tropeane, al Direttivo Nazionale del Club dei Borghi più Belli D’Italia per la Calabria, a tutti quelli che hanno scelto di farsi ambasciatori dell’impresa, alle testate giornalistiche e televisive, ai tantissimi che, in maniera silenziosa ma costante ed efficace, hanno votato e fatto votare.

I tempi difficili che stiamo attraversando non hanno intaccato la nostra voglia di vivere e di godere i beni che abbiamo la fortuna di possedere facendo parte di un contesto umano, storico e paesaggistico così eccezionalmente bello, la gioia che abbiamo ricevuto sarà una carica straordinaria di energia per andare avanti proficuamente, é una vittoria impegnativa che ci carica della responsabilità di esserne degni diventando testimoni del valore dell’impegno nella cura del proprio spazio vitale.

Grazie alla Grande Sfida che, dandoci l’onore di diventare il Borgo più bello d’Italia 2021, ci ha gratificato e reso consci di tutto questo!

Come Sindaco di Tropea, con profonda commozione, dedico questa grandissima conquista a Jole Santelli, la nostra giovane Governatrice prematuramente e improvvisamente scomparsa, cara Amica di Tropea e della Calabria gioisci anche tu di questo successo della tua Terra che va nella direzione che tu desideravi tracciando per noi Calabresi dimensioni nuove, fresche, pulite, profumate di impegno e di comunione.