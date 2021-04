E' Tropea il borgo dei borghi 2020/21

borgo tropea

Tropea è il borgo dei borghi 2020/2021, è infatti tornata in tv l’elezione e il programma che su Rai3 presenta 20 piccoli scrigni di meraviglie italiane e poi permette di votare il più bello del paese. A scegliere il vincitore tra incantevoli e spesso poco conosciuti borghi italici, sono stati il pubblico e una giuria di esperti che nel 2021 è composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista canale tv Food Network; Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3; Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi.Un’iniziativa che ormai da molti anni appassiona i telespettatori e gli italiani amanti del belloche ha come scopo ultimo quello di far apprezzare e spesso conoscere a fondo ogni regione della nostra penisola grazie a un viaggio, seppur solo televisivo, che attraversa tutto lo stivale. Forse mai come quest’anno, girare l’Italia, anche se solo grazie alle immagini, è stato bellissimo.