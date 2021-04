BAGNARA CALABRA Riaperta al traffico veicolare e pedonale la Via Antonio De Leo

Via Antonio De Leo - Bagnara Calabra

E' stata riaperta al traffico veicolare e pedonale nel pomeriggio di oggi la Via Antonio De Leo, chiusa nel settembre del 2019 a seguito della caduta di massi e detriti. I lavori di messa in sicurezza del costone, come recita l'ordinanza sindacale e come sancito dai tecnici incaricati di seguire i lavori, hanno permesso di rimuovere il pericolo.