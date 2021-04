La Madonna di Loreto ancora in volo con l’Aero Club dello Stretto A.S.D.

a1Il 24 marzo da Reggio Calabria a Crotone ed il 31 marzo da Crotone a Lamezia Terme. L'Aero Club dello Stretto A.S.D. ha così completato la sua “missione” su cieli calabresi, trasferendo la statua della Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori, attraverso i tre scali aeroportuali della nostra regione.

La bellissima iniziativa, che ha consentito all’Aero club dello Stretto di scrivere nei propri annali una non comune pagina della sua storia, si inquadra tra quelle previste dal Giubileo Lauretano e reso possibile per la stretta sinergia tra ENAC, Regione Calabria e SACAL SpA. È stato il vescovo della Diocesi lametina, S.E. Monsignor Giuseppe Schillaci, a salutare l'arrivo della statua della Madonna di Loreto al suo arrivo all’aeroporto di Lamezia, proveniente da quello di Crotone, non appena sbarcata dal velivolo Piper PA28 marche I-ELSE, aeromobile di punta della flotta dell’Aero Club dello Stretto, pilotato dal suo Presidente – Michele Buonsanti, che ha avuto l’onore, l’onere e la responsabilità di curarne il trasporto. L’effige della Madonna, con una semplice cerimonia carica di profondo significato è stata collocata in un’area riservata all’interno del terminal passeggeri, dove permarrà fino al prossimo 7 aprile, per essere venerata da chiunque lo riterrà. Successivamente, con volo Alitalia, farà rientro nella sua casa natale. Ad accogliere la Madonna, protettrice degli aviatori, oltre a tutti gli operatori aeroportuali e fra gli altri, presenti il Prefetto di Catanzaro, dott.ssa Maria Teresa Cucinotta, l'Assessore regionale ai trasporti, ing. Domenica Catalfamo, il Dirigente ENAC degli aeroporti calabresi, dott. Carlo Marfisi ed il Presidente della società di gestione SACAL SpA, dott. Giulio De Metrio.