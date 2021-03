Piano vaccinale Anche Villa San Giovanni sarà sede operativa del Piano Vaccinale. In questi giorni ci stiamo interfacciando con i responsabili Asp. Sono state effettuate le vaccinazioni del personale sanitario scolastico degli appartenenti alle forze dell'ordine.

Effettuate già vaccinazioni complete per circa 200 anziani over 80. La modalità proposta, innovativa e rivoluzionaria, è quella del "drive through" ossia quella della somministrazione direttamente in auto. La sede individuata potrebbe essere quella del posteggio del centro commerciale La Perla dello Stretto dove già da mesi è attivo il servizio di mappatura con tamponi molecolari dal lunedi al venerdi. È attiva una piattaforma, riservata alle categorie fragili ed agli over 80, che consentirà ai cittadini di effettuare le prenotazioni. Per qualsiasi informazione bisogna rivolgersi al proprio medico di famiglia.

Nota comune di Villa