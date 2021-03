VILLA SAN GIOVANNI Zona rossa, cimiteri chiusi il 3, 4 e 5 aprile

Municipio Villa San Giovanni Da Lunedì 29 Marzo, la Calabria sarà zona rossa. Resteranno aperti i cimiteri con apposita ordinanza sindacale che verrà emessa nelle prossime ore. I cimiteri saranno chiusi nei giorni 3, 4 e 5 aprile, ossia Sabato, Domenica e Lunedì. Resteranno chiusi i Parchi cittadini.

La situazione in merito ai contagi covid è sotto controllo. Dall'ultima nota di aggiornamento dei contagi del 24 marzo non si registrano altri casi positivi. Ci atterremo alle disposizioni emanate dal Governo. Per quanto riguarda la chiusura delle attività commerciali, resteranno aperte solo quelle che vendono generi alimentari ovvero di prima necessità ed anche il mercato comunale sarà aperto solo per tali categorie merceologiche. Invitiamo la cittadinanza ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni anticovid al fine di non disperdere i risultati finora ottenuti che hanno consentito alla nostra Città di mantenere un basso livello di contagi e di diffusione del covid.

