BAGNARA CALABRA A Pellegrina piantato dai ragazzi un albero di olivo donato dall'Associazione Pellegrinese

Padre Giuseppe e i ragazzi di Pellegrina Piantato da un gruppo di ragazzi di Pellegrina un albero di Olivo donato dall' Associazione Pellegrinese Cultura Sport e Ambiente.

L'albero è stato messo a dimora ieri in occasione della Domenica delle Palme dai ragazzi come momento di rigenerazione e speranza in un tempo particoare quale è quello della pandemia da Coronavirus. L' Olivo come simbolo di forza, pace e vittoria è stato benedetto da Padre Giuseppe Saraceno.