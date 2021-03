BAGNARA CALABRA A rischio anche la caccia al pescespada con le storiche feluche": la nota dell'O.P. "La Perla del Tirreno"

fel bagn L'Organizzazione di Produttori della Pesca "La Perla del Tirreno", in merito alle ultime vicende che hanno riguardato il porto di Bagnara Calabra, ha inviato una lettera alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, al Prefetto, alla Regione Calabria e al Comune di Bagnara Calabra. In basso il testo completo della missiva.

Egregi Signori, seguito tavolo tecnico del 26/03/2021, promosso da Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, svoltosi nella Sede della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, tra i rappresentati della Capitaneria e una delegazione della Marineria di Bagnara Calabra, tra cui l’Organizzazione di Produttori della Pesca “LA PERLA DEL TIRRENO”, si è disposto, che le imbarcazioni in sosta presso l’area portuale di Bagnara Calabra, potranno essere varate e quindi armate, a condizioni che le stesse NON EFFETUINO nessun tipo di manutenzione o piccola riparazione, il tutto contrariamente a quanto consentito dal codice della navigazione e raccomandato ai fini della sicurezza.

Si evidenzia che le imbarcazioni appartenenti alla scrivente O.P., sono solo 3 che possono richiedere l'autorizzazione al varo su un totale di 24.

Fanno parte della flotta rappresentata dalla OP anche le uniche 5 imbarcazioni presenti in Calabria denominate Feluche, derivanti dall’antico Luntri, per cui è stato avviato il processo di riconoscimento da parte dell’Unesco. Le stesse, sono inoltre assegnatarie di specifiche quote tonno (come previsto dal D.M. relativo alla campagna di pesca del tonno rosso anno 2021).

La feluca, in quanto imbarcazione storica, è costruita interamente in legno e rimessata con metodi tradizionali; precedentemente al varo, in genere programmato nell’ultima settimana del mese di marzo, si verificano le condizioni dello scafo, procedendo eventualmente al calafatare il fasciame e successivamente a pitturarlo, nonché trattare lo scafo prima del varo con soluzione antivegetativa, lavori essenziali atti a preservare il fasciame ed ormai da anni eseguiti con prodotti eco-compatibili su base acquosa. Quindi, l'imbarcazione viene messa in mare per consentire il montaggio dell'antenna e della passerella. Trattasi di una manutenzione dispendiosa in termini di tempo in quanto comporta un lavoro continuativo di più settimane.

Per quanto disposto dal tavolo tecnico di cui sopra, nonostante ci si sia attivati per tempo al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie (già alla fine del mese di febbraio), ad oggi non è assolutamente previsto l’inizio dei lavori sulle imbarcazioni e ancor di più sulle feluche costruite con metodi tradizionali. Ciò comporterà di fatto uno slittamento dell’inizio della stagione di pesca.

Evidenziando inoltre che la pesca del pesce spada si esercita lungo la costa calabra dello stretto di Messina tra Bagnara e Scilla, nel periodo compreso tra la fine del mese di marzo e la metà del mese di giugno, dove dopo tale periodo la migrazione del pesce rende difficile la cattura di ulteriori esemplari, il rischio di compromettere la stagione di pesca, con grave danno economico all’operatore ma anche con una grave ricaduta all’intero settore, è oggi elevatissimo.

L’Organizzazione di Produttori della Pesca “LA PERLA DEL TIRRENO”, è oggi l’unica organizzazione di produttori della pesca operante nella regione Calabria, unica anche ad aver ottenuto il Riconoscimento Ministeriale ai fini del Regolamento (UE) 1379/2013 art. 14 e del Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n° 0000611 del 21 dicembre 2018.

Come tale, l'O.P. è soggetta all'obbligo ministeriale della realizzazione del piano annuale di produzione e commercializzazione con delle azioni programmate ed approvate dalla Direzione Generale della Pesca. Condizione sine qua non per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano è che le imbarcazioni svolgono la propria attività produttiva.

La mancata finalizzazione del piano di produzione e commercializzazione di cui sopra, comporterà l'esclusione della OP dai benefici previsti, mettendo seriamente a rischio lo stesso riconoscimento ministeriale.

Il pescatore, al contrario del quadro che qualcuno vuol dipingere anche nei palazzi delle istituzioni locali, è un lavoratore come ogni altro che lotta tutti i giorni con le avversità meteomarine, con la burocrazia, la crisi economica generale e da ultimo con la pandemia, rischiando a volte la vita per garantire l’approvvigionamento di prodotti alimentari sulle tavole di tutti i cittadini calabresi.

Vediamo un accanimento crescente contro la pesca che noi per primi fatichiamo a giustificare come necessario per la difesa dell’ambiente visto che, lo sforzo di pesca negli ultimi anni è molto diminuito a seguito della demolizione di numerosissime unità navali ed i nostri pescatori sono sempre in prima linea nel rispetto dell’ecosistema e promuovendo, sin da subito, progetti di pulizia. Ancora una volta si rischia che il pescatore bagnarese veda le istituzioni locali come una “matrigna” nei confronti di lavoratori come tanti che vogliono solo guadagnarsi ciò che serve per vivere.

Ci appelliamo pertanto alla dovuta sensibilità affinché affianchiate la forza del proprio ruolo istituzionale alla esigenza delle marineria bagnarese, nel rispetto dell’art. 4 della nostra costituzione che così recita: “La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove che le condizioni che rendono effettivo il diritto…”, e di consentire quindi l'inizio della stagione di pesca in concomitanza con quanto stabilito dal Regolamento UE 2019/1154 inerente la cattura del pesce spada.