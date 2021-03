BAGNARA CALABRA Sequestro del Porto, si lavora per trovare una soluzione

Car bagnara -

Prevale il pessimismo tra i pescatori di Bagnara Calabra dopo gli incontri che si sono tenuti nella giornata di oggi. Stamattina in Prefettura e pomeriggio presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Le questioni ancora aperte sembrano riguardare i lavori da effettuare prima che le imbarcazioni siano messe in acqua, altro problema riguarda la bonifica dei siti oggetto del provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Per l'una e per l'altra questione i tempi, prospettati nei tavoli tecnici, non coincidono con la necessità della marineria locale di poter tornare a pescare nel più breve tempo possibile, e salvare così l'imminente stagione di pesca.

Nel frattempo aumenta in paese la preoccupazione che ci possano essere nuove manifestazioni, così come avvenuto ieri, tanto che nel pomeriggio di oggi le forze dell'ordine hanno stazionato a lungo nella centralissima Piazza Matteotti. I pescatori lamentano anche l'assenza di tutele politiche e sociali, in un momento di grande difficoltà economica e in piena pandemia. "Il rischio - dicono - è di mettere definitivamente in ginocchio un settore già in crisi da anni".

