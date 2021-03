SCILLA Casa della Salute, fondi salvi: firmata dal commissario ASP Gianluca Scafidi la convenzione con Invitalia

osp scilla Novità positive per la Casa della Salute: la struttura non cadrà a pezzi ma sarà ristrutturata e gli 8 milioni di fondi non andranno persi. La buona notizia arriva dal commissario dell'ASP di Reggio Calabria, Gianluca Scafidi, che nei giorni scorsi ha firmato la convenzione con Invitalia per indire il bando per la proggettazione della messa in sicurezza dell'ex nosocomio.

A tirare un sospiro di sollievo i medici e gli operatori sanitari della Casa della Salute che negli ultimi mesi grazie all'impegno del dottore Ernesto Giordano, responsabile della struttura, hanno dimostrato di avere le competenze necessarie per fare fronte all'attuale situazione di emergenza. "I fondi - come ha ricordato il dottore Carmelo Laganà di Scilla, che ha prestato servizio allo "Scillesi d'America" e attualmente opera come volontario all'interno della struttura - sono stati destinati alla conversione dell'ospedale in Casa della Salute da parecchi anni. La cittadina non ha avuto questi finanziamenti perchè i politici che si sono succeduti, nell'arco di un decennio, non hanno fatto nulla affinchè qesti soldi venissero spesi".

Nei giorni scorsi il sindaco Pasquale Ciccone, a seguito del fermo del progetto di fattibilità e della possibile perdita del finanziamento, aveva anticipato che avrebbe presentatio una denuncia alla Procura della Repubblica. Il tempestivo intervento del Commissario dell'ASP di Reggio Calabria ha bloccato ogni forma di protesta e rassicurato gli scillesi sul destino della loro struttura sanitaria, già penalizzata dalla riconversione in Casa della Salute.

Tina Ferrera