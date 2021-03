Rubinetti scatenati nelle frazioni, nel generale silenzio

acqua-rubinetto di Peppino Maisano

All’improvviso e nel generale silenzio, come se l’erogazione idrica a ore per una comunità di persone civili durata ininterrottamente dal 1980 ad oggi fosse la regola e si fosse protratta per poche ore; e come se nessuno fosse tenuto a dare spiegazioni circa il grave prolungato nocumento sia sotto l’aspetto umano che civile, sia sotto il profilo politico, i rubinetti in tutte le case di Pellegrina e Ceramida si sono scatenati vomitando acqua come ormai non succedeva più, d’estate e d’inverno, da decenni, silenziando finalmente il fastidioso ronzio delle autoclavi dentro e fuori le mura domestiche e consentendo, finanche, un concreto risparmio per famiglia in consumo elettrico, non dovuto, che tutti si aspettavano.

Si saranno aperte le viscere della terra, avrà detto la gente in cuor suo! O, all’insaputa di tutti, nel misterioso buio della notte una mano illuminata e prodiga, inventando un qualche espediente ha trasformato d’incanto l’aria in acqua! Fatto sta che da domenica 7 marzo scorso a oggi, salvo poche eccezioni, che non elenco per evitare lungaggini, in cui l’erogazione è rientrata nel suo vecchio standard a ore - dalle 6 del mattino alle 18 di sera, alle 20, alle 21 (orari molto più ampi rispetto a prima) - i cittadini hanno avuto l’acqua giorno e notte con durata e flusso regolari. Non è poco di questi tempi e con questi chiari di luna che dominano dall’alto!

Inverosimilmente, ma in perfetta linea con la beata svogliatezza nostrana rivolta alla cosa pubblica, segno distintivo del sentire collettivo, nessuno inneggia al clamoroso fatto nuovo. Bocche cucite ovunque e tutti tacciono in un silenzio che sa di tomba! Come se il silenzio fosse una doverosa cautela per evitare contraccolpi all’eventuale svelamento di una diversa realtà che di lì a poco potrebbe venire alla luce scoprendo il senso di una verità diversa e inaspettata, beffa e perfino insulto alla fiducia e all’intelligenza dei cittadini. Al contrario si palpa invece dovunque un piacere diffuso per la facile digestione collettiva di un non merito che, introitato alla rovescia, meglio non mettere in chiaro e sulla bocca di tutti. Più opportuno quindi non parlare, non domandare, per lasciare la novità sospesa nel dubbio e nell’incertezza, o nell’autonomo immaginario del singolo, ché le notizie esatte e precise possono schiarire le idee, far comprendere di più, e guastare l’allegria con l’inevitabile delusione.

A me però ogni tanto piace stare dalla parte di chi vuol apprendere e sapere e, come in questi casi si dice, forzando un po’ le mura tento di infrangere l’ostacolo del non si deve. Pongo pertanto, contro corrente, alcune domande che esplicito di seguito, a costo di dover procurare qualche lieve contorcimento in quanti hanno a cuore la difesa del silenzio ad ogni costo.

Da dove e perché arriva all’improvviso tanta abbondanza d’acqua senza preventivi annunci social o di manifesti da parte delle cariche o dei servizi comunali, e nel generale stralunamento di tutti per ignoranza di fatti nuovi che abbiano interessato e inciso direttamente sull’attingimento, la portata, il serbatoio e la rete di distribuzione nelle due Frazioni? Perché i cittadini debbono restare all’oscuro dalle notizie che li riguardano se tutto è avvenuto nella regolarità delle norme e dei procedimenti, facendo loro supporre diavolerie tecniche o mirabolanti escamotage politici? Se si tratta invece di aver chiuso definitivamente un troppo lungo periodo di tormento e sacrifici e di averne ora aperto uno nuovo, all’insegna della normalità, continuità e serenità per tutti, perché allora non comunicare il fatto nuovo e trasmettere tranquillità e fiducia ai cittadini? Perché non dire loro, se siamo davvero davanti a fatti seri e duraturi, che il dramma e l’angoscia delle vicissitudini passate patite dalla gente sono finalmente finiti e si è tornati alla normalità?

La lunga via crucis toccata per oltre 40 anni a queste comunità, per giunta tassate con puntiglioso intento, meriterebbe non soltanto le dovute risposte, ma un gesto plateale delle autorità comunali per lungo tempo distanti e assenti, e tutte, senza distinguo di collocazione o tendenza, responsabili in pari misura della repressione di un diritto umano imprescindibile primario e inalienabile.

In tempi come gli attuali che stiamo vivendo, in cui c’è voluta una tenace e intensa discussione di livello e spessore nell’intero Paese, dalle Isole al Trentino, per affermare, stabilire e inculcare anche, il primario diritto alla vita delle persone di tutte le età, indistintamente e senza priorità, assume un sapore grave e asfittico, quasi fuori dal tempo, dover discutere qui e ancora di utilizzo gravemente limitato e pesantemente razionato, dell’acqua potabile nel Comune.

Tanto è stato però, sotto gli occhi di tutti. In particolare delle generazioni post anni 80, incredule di non avere avuto mai il piacere, in questa loro stupenda terra natale, di una doccia in tutte le ore del giorno o della notte, nel mentre le esigenze igieniche crescevano e crescono anche qui da noi, e l’offerta di servizi in altri luoghi continua invece a moltiplicarsi, sotto i nostri occhi.

Mentre scrivo mi interrompe una chiamata al cellulare. Dall’altra parte del filo, la voce di un molto titolato nelle cose e pratiche comunali. Approfitto per chiedere lumi sulla inaspettata novità di cui più sopra testé ho scritto. La voce mi conferma il già avvenuto riversamento d’incremento d’acqua al locale serbatoio per lavori effettuati dalla struttura ex Cassa operante a Palmi, in misura tale da ritenersi sufficiente per soddisfare d’ora in poi le esigenze dell’intera giornata in tutte e due le Frazioni. Mi spiego il silenzio e ringrazio, auspicando tra me e me per il futuro la seria e oculata gestione del prezioso liquido, ritenendo doverosamente raccomandare e avvertire chi di merito che l’acqua potabile serve per gli esclusivi bisogni umani e per le “uniche eccezioni” ad essi connesse come da vigente normativa.