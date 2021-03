BAGNARA CALABRA Bomba su autovettura: ferma condanna di "Rinascita per Bagnara"

rinascita per bagnara In merito all’attentato avvenuto questa mattina a Bagnara Calabra contro un’autovettura, "Rinascita per Bagnara" condanna fermamente quanto accaduto.

Nessun atto e forma di violenza e/o intimidazione può essere mai giustificato, finanche quando questo si manifesti contro veri o presunti delinquenti e finanche pregiudicati, figurarsi se non sia sentita, forte e doverosa la mia e nostra condanna pubblica contro questo atto indegno di intimidazione che ha colpito e scosso la serenità di questa - famiglia perbene - , alla quale, per quanto possa valere, esprimiamo la nostra solidarietà e affettuosa vicinanza. Così Adone Pistolesi di "Rinascita per Bagnara"