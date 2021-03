BAGNARA CALABRA Sopralluogo tecnico alla scuola a Marinella

Il tetto della scuola Sopralluogo tecnico stamane alla scuola di Marinella dopo che nella mattinata di ieri si è verificato il distacco di una plafoniera dal tetto di un'aula che solo per un caso fortuito non è crollata al suolo, con gli studenti che in quel momento si trovavano in classe per seguire le lezioni.

A causarne il distacco probabilmente le infiltrazioni di acqua dal tetto, anche perchè in questi giorni la pioggia è caduta copiosa nella cittadina della costa viola. E proprio per questo si è reso necessario approfondire per cercare di risolvere il problema delle infiltrazioni d'acqua in modo da mettere in sicurezza un edificio che in ogni caso, vista la carenza di aule e di plessi scolastici, è stato adeguato per l'emergenza che si è venuta a creare a seguito della chiusura del plesso "Morello".

A sperare che il problema si risolva al più presto sono sopratutto i genitori dei bambini preoccupati da un episodio che ha messo a rischio l'incolumità di chi frequenta la scuola.

