"E vissero tutti felici e contenti": al via il corso di formazione gratuita sulla lettura ad alta voce

La Cooperativa sociale Vitasì, soggetto capofila del progetto “E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI”, iniziativa vincitrice di “Leggimi 0-6” 2019, il bando nazionale emanato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (MiBACT), finalizzato alla promozione della lettura nella “Prima Infanzia” (fascia di età 0-6 anni) da realizzare con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura (Cepell), dopo aver concluso gli incontri on line di sensibilizzazione e divulgazione sull’importanza della lettura ad alta voce per l’infanzia, che hanno visto un’attiva e numerosa partecipazione del territorio dei comuni di S. Ilario dello Jonio, Varapodio, Rende, Mendicino, S. Pietro a Maida, Montalto Uffugo, Reggio Calabria, Locri, Gerace, invita tutti gli amanti della lettura a partecipare al corso di formazione gratuita sulla lettura ad alta voce (replicato in tre edizioni) che si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams secondo il seguente calendario:

I edizione: 24 marzo: 1° modulo ore 16.00 25 marzo: 2° modulo ore 16.00

II edizione: 26 marzo: 1° modulo ore 16.00 29 marzo: 2° modulo ore 16.00

III edizione:30 marzo: 1° modulo ore 16.00 01 aprile 2° modulo ore 16.00

Il corso, della durata di 8 ore, è rivolto a chiunque abbia passione per i libri e per la lettura ad alta voce, agli operatori per l’infanzia che a vario titolo si relazionano con i minori 0-6 come educatori, insegnanti, assistenti educativi, ludotecari, librai, bibliotecari, personale sanitario, babysitter, ma anche a tutte le mamme, ai papà, ai genitori in attesa di un bimbo, nonni e zii, ed ai volontari delle strutture partner di progetto che hanno sposato l’idea (Comuni di S. Ilario dello Jonio, Varapodio, Rende, S. Pietro a Maida, Montalto Uffugo, Molochio; Enti del Terzo settore: Benessere e salute, IPF sezioni zonali 278 di Ionadi (VV) e 319 di Gallico (RC), Cooperativa Terra Promessa, A.V0.N.I.D. ONLUS - Associazione Volontari Non Vedenti Ipovedenti e Disabili della Provincia di Reggio Calabria, PER MANO ONLUS - Associazione per la distrofia muscolare; Strutture culturali: Ludoteca Play Village di Locri, Libreria Unicorni di carta di Montalto Uffugo).

Di seguito il programma del corso:

1. Presentazione del progetto “E vissero tutti felici e contenti” ed introduzione al corso;

2. Come presentare il libro ai bambini, come creare l’attesa e facilitare l’ascolto attraverso i riti della lettura in gruppo, anche attraverso il setting;

3. Analisi e comprensione del testo, individuazione degli snodi narrativi, scelta della modalità interpretativa: racconto o lettura? 4. Scelta della modalità interpretativa e dei tempi di lettura;

5. Uso della voce e del gesto, timbro, tono, ritmo, sguardo, azione scenica e relazione coi bambini durante la lettura. 6. Attività pratica: lettura ad alta voce di alcuni testi della bibliografia individuata.

Seguiteci in questo “favoloso viaggio” sulla lettura, che emoziona ed affascina, perché tutti abbiamo bisogno di sognare e poter dire, alla fine di ogni storia, “E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI”! Scegli l’edizione che preferisci e segui il corso collegandoti al seguente link

Per info e contatti: COOPERATIVA VITASI Via SS184 I° Tratto n. 16 Scala B (condominio Fondaco Nuovo) 89135 Gallico Superiore (RC) Tel/fax 0965.612998