XXVI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: a Bagnara commemorato da Libera Gennaro Musella

Libera commemora vittime di mafiaI Presidi Paolo Bagnato e Lea Garofalo di Libera Bagnara Calabra e Scilla hanno ricordato le vittime di mafia. E l’hanno fatto in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie.

L’iniziativa, che si è svolta davanti alla stele di Gennaro Musella a Bagnara Calabra, ha visto la partecipazione della Referente di Libera Bagnara Maria Carmela Gioffrè e di alcuni associati. Inoltre davanti alla stele che ricorda l'Ing Gennaro Musella è stata deposta una corona di fiori, mentre stasera alle ore 19.30 presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo si terrà una veglia di preghiera.

Oggi, 21 marzo, si celebra in tutto il paese la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, da quattro anni riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017, ma per Libera e le centinaia di famigliari delle vittime è arrivata alla ventiseiesima edizione. “Da ventisei anni il 21 marzo ci ritroviamo nelle piazze delle città italiane, - si legge in una nota di Libera- in quei lunghi e colorati cortei con migliaia di giovani per riempire di vita e speranza il dolore dei famigliari e scandire insieme tutti i nomi di quel lungo e triste elenco. Un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti che gli imponevano di derogare dal proprio dovere professionale e civile, ma anche le vite di chi, suo malgrado, si è ritrovato nella traiettoria di una pallottola o vittima di potenti esplosivi diretti ad altri. Storie pulsanti di vita, di passioni, di sacrifici, di amore per il bene comune e di affermazione di diritti e di libertà negate”.