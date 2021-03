Coronavirus. Al Gom di Reggio Calabria 4 nuovi casi positivi, 3 ricoveri e 4 dimissioni

gom

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 307 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Quattro sono quelli risultati positivi al test.

In seguito a 3 ricoveri, 4 dimissioni e un trasferimento in Terapia Intensiva, sono 87 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati al G.O.M.: 37 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 21 in Pneumologia, 18 in Medicina d'urgenza, 2 in Ostetricia e Ginecologia e 9 in Terapia Intensiva.

I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 965 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 971 ricoveri).

I pazienti deceduti sono 220.

I pazienti clinicamente guariti sono 556.

I pazienti trasferiti ad altro ospedale sono 100.

La Direzione Aziendale del G.O.M. continua a raccomandare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio; in particolare si ricorda di rispettare la distanza interpersonale nonché di tenere comportamenti sociali responsabili a tutela della salute di tutti.

Per informazioni o in caso di sintomi sospetti contattare il numero Verde 1500 ministeriale e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.