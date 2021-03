A rischio i finaziamenti per la casa della Salute di Scilla, Ienco: "si faccia fronte comune a sostegno delle battaglie del Sindaco Ciccone"

bruno iencoBAGNARA CALABRA - La Pro Loco si schiera al fianco del Sindaco di Scilla Pasquale Ciccone.

“La notizia, divulgata dal Sindaco di Scilla Pasquale Ciccone, che sono a rischio i finanziamenti per la Casa della Salute, ci lascia pietrificati”. A parlare è il Presidente della Pro Loco di Bagnara Calabra Bruno Ienco che, nell’esprimere vicinanza alle battaglie del primo cittadino scillese, evidenzia come “ad essere penalizzata non è solo Scilla, ma l’intero territorio della Costa Viola e non solo".

Da Ospedale a Casa della Salute il rischio è che ancora una volta ad essere penalizzati siano gli utenti “che anche in questo tempo di pandemia – afferma Ienco - hanno trovato nell’ex nosocomio scillese, prima con i tamponi e adesso con i vaccini, un punto di riferimento fondamentale nel contrasto al covid”. In assenza al momento di prese di posizione forti da parte di Amministratori comunali, parti sociali, e associazionismo, la Pro Loco di Bagnara non rimane sorda all’appello di Ciccone, e con il suo Presidente esprime “vicinanza al Sindaco, alle sue battaglie, e a quanto deciderà di fare a tutela della Casa della Salute, nella consapevolezza che coloro i quali hanno il potere decisionale, facciano in modo che al più presto si possa ottenere quanto già stabilito in passato”.

Red