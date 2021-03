Primo decesso per covid a Bagnara Calabra

bagnara Calabra - Ingr Prima vittima di Covid-19 a Bagnara Calabra. A renderlo noto il Comune nella propria pagina facebook.

<< Bagnara registra la prima morte per corona virus. Nella giornata di ieri si è spento al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria un nostro concittadino. Ai suoi familiari giungano le sentite condoglianze e la vicinanza del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale>>.

Bagnara Calabra, così come la Calabria e gran parte delle regioni italiane, a partire da oggi è in zona arancione e quindi aumentano le restrinzioni sia per la popolazione che per le attività commerciali. Il sindaco Gregorio Frosina raccomanda prudenza ed invita tutta la popolazione a collaborare per osservare le nuove norme disposte dalle autorità nazionali e regionali ed i distanziamenti anche all’aperto“. Ad oggi i contagi nella cittadina della Costa Viola ammontano a 7.

Red