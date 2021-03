BAGNARA CALABRA Un monumento celebra il pescespada: plauso della Pro Loco e del Comune per i giovani di Marinella

Marturano - Bagnara Calabra Arriva il plauso della Pro Loco cittadina e del Comune di Bagnara Calabra. A parlare il Presidente Bruno Ienco e il vicesindaco Mario Romeo, che esprimono entrambi apprezzamento per quanto stanno facendo i giovani di Marinella.

Melo Gioffrè dal canto suo, in rappresentanza dei tanti volontari che in queste settimane hanno ripulito la spiaggia e l'area nelle adiacenze della Torre Ruggiero, ha spiegato che l'attività del gruppo non si fermerà e che tante iniziative sono in cantiere per valorizzare sempre più il quartiere e l'intera cittadina della Costa Viola.