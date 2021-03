Calabria in zona arancione, cosa cambia da lunedì 15 marzo

Rappresenta, infatti, la scadenza da quando la regione cesserà di essere in zona gialla e, per effetto dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sarà assegnata alla fascia di rischio arancione, conseguentemente all’abolizione delle zone gialle per le prossime settimane. Un provvedimento generale a livello nazionale.

Da giallo ad arancione si passa ad un livello di restrizioni più alto:

Non si può uscire dai confini comunali senza comprovati motivi di lavoro, salute o necessità da documentare con un eventuale autocertificazione. Tuttavia chi vive in comuni che abbiano meno di 5000 abitanti può spostarsi entro 30 chilometri ,a patto di non raggiungere i capoluoghi di provincia. All’interno dei confini comunali ci si può spostare liberamente tra le 5 e le 22

Bar e ristoranti restano chiusi. Potranno operare unicamente con asporto (entro le 22) e consegna a domicilio

A differenza della zona rossa sono aperti barbieri, parrucchieri e centri estetici

Si può svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici. Salvo ovviamente restrizioni ad hoc dei singoli enti locali

Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5.

L’ordinanza, come disposto dal Dpcm, varrà almeno 15 giorni. Tuttavia, l’ultimo provvedimento impone che fino al 6 aprile la zona gialla sarà sempre rimpiazzata da quella arancione.

3-4-5 aprile, ossia Sabato santo, il giorno di Pasqua e Pasquetta, tutta Italia sarà in lockdown con una zona rossa nazionale. Non si potrà, dunque, uscire di casa se non per comprovati motivi di lavoro salute o necessità. Nei tre giorni in questione sarà possibile effettuare una visita presso abitazioni private con non più di due persone (escludendo dal conteggio i minori di anni 14).

In zona rossa per gli spostamenti é necessaria eventuale autocertificazione. Sempre in zona rossa restano aperte solo le attività essenziali.