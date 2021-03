BAGNARA CALABRA Il sindaco Gregorio Frosina smentisce categoricamente di essersi vaccinato

Gregorio Frosina - Sindac di Bagnara Calabra Arriva la smentita del sindaco Gregorio Frosina alle voci che circolano, ormai da qualche giorno, relative ad una presunta vaccinazione a cui si sarebbe sottoposto il primo cittadino di Bagnara Calabra.

"Non ho fatto il vaccino - dice Frosina - mi sto solo impegnando affinchè tutto vada per il meglio". Ed in effetti già il due marzo scorso ad una nostra precisa domanda il Sindaco ha risposto negativamente. A parlare di Frosina vaccinato è anche un ex assessore della Giunta, alimentando voci e sospetti che il Sindaco smentisce categoricamente riservandosi la possibilità di rispondere nei prossimi giorni a chi divulga notizie non vere.

Car. Trip.