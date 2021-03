Sociale, Vitasì presenta sulla piattaforma Microsoft Teams "E vissero tutti felici e contenti"

sur La Cooperativa sociale Vitasì impresa sociale giorno 12 marzo 2021 alle 17 presenterà sulla piattaforma Microsoft Teams “E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI”, progetto classificatosi come la seconda migliore idea innovativa tra le 5 finanziate per la Macro-Area Sud e Isole (su un totale di 78 associazioni concorrenti da tutto il Mezzogiorno d’Italia per la sezione “Iniziative nuove di carattere locale”), vincitore di “Leggimi 0-6” 2019, il bando nazionale emanato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (MiBACT), finalizzato alla promozione della lettura nella “Prima Infanzia” (fascia di età 0-6 anni) da realizzare con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura (Cepell).

Il progetto vede come capofila la Cooperativa sociale Vitasì in collaborazione con 14 realtà pubbliche e private che hanno sposato l’idea quali: i Comuni di S. Ilario dello Jonio, Varapodio, Rende, S. Pietro a Maida, Montalto Uffugo, Molochio; Enti del Terzo settore: Benessere e salute, IPF sezioni zonali 278 di Ionadi (VV) e 319 di Gallico (RC), Cooperativa Terra Promessa, A.V0.N.I.D. ONLUS - Associazione Volontari Non Vedenti Ipovedenti e Disabili della Provincia di Reggio Calabria, PER MANO ONLUS - Associazione per la distrofia muscolare; Strutture culturali: Ludoteca Play Village di Locri, Libreria Unicorni di carta di Montalto Uffugo. Il progetto ha come obiettivo principale promuovere la lettura ad alta voce di storie, favole e fiabe ai bambini 0-6 e sensibilizzare sull’importanza della lettura in generale e soprattutto in famiglia come buona pratica educativa fondamentale per la crescita e lo sviluppo cognitivo ed intellettuale del bambino.

Il progetto si articolerà in più azioni calendarizzate nel mese di marzo-aprile da svolgersi in modalità on line, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria COVID 19, quali incontri di sensibilizzazione e corsi di formazione sulle tecniche di lettura ad alta voce rivolti ad operatori per l’infanzia come educatori, insegnanti, assistenti educativi, ludotecari, librai, bibliotecari, personale sanitario, babysitter, ma anche mamme, papà, genitori in attesa di un bimbo, nonni e zii, volontari delle strutture partner di progetto, e in generale a chiunque abbia passione per i libri e per la lettura ad alta voce.

Il cuore del progetto “E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI” è la realizzazione di laboratori di lettura ad alta voce di favole e fiabe rivolti ai bambini frequentanti i nidi comunali dei territori calabresi prima citati, coinvolti nella partnership, oltre che diverse strutture educative su Reggio Calabria e Locri, in gestione a Vitasì, ed ancora laboratori con le famiglie, entrambe attività che si auspica di realizzare “in presenza” nei prossimi mesi primavera-estate 2021, da vivere come occasioni di crescita emozionale, di “inclusione ed integrazione”, ma anche di gioco e divertimento perché attraverso la lettura ad alta voce si può incantare, affascinare, rilassare, far sognare,divertire, commuovere, perché la lettura è magia! Il progetto prevede inoltre altre azioni quali: attività di divulgazione, disseminazione; distribuzione di materiale informativo; l’allestimento di punti lettura presso asili e strutture per l’infanzia coinvolti; donazione gratuita di libri a famiglie, enti. Seguiteci in questo “favoloso viaggio” che avrà inizio giorno 12 marzo 2021 perché tutti abbiamo bisogno di sognare e poter dire, alla fine di ogni storia, “E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI”!