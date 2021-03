Abbandono di materiale inerte sul lungomare di Bagnara: la ferma condanna dell'Associazione "La Nostra Terra"

mater - inerte

Ma questo non avviene solo in questo tratto e non è nemmeno la prima volta, basta fare una passeggiata sul litorale appena pulito e troverete nuovamente qualche rifiuto, soprattutto a ridosso del muro della via Marina. La Calabria è una terra bella ma maledetta, un paradiso abitato da diavoli, ma siamo sicuri che col tempo la parte sana prevaricherà su quella marcia. Ci vorranno anni e duro lavoro, partendo dai più piccoli, ma ce la faremo.

E' quanto scrive sulla propria pagina facebook l'Associazione "La Nostra Terra", che nelle scorse settimane si è impegnata con un nutrito gruppo di volontari a ripulire la spiaggia di Bagnara Calabra. Oggi lo stesso gruppo denuncia l'abbandono di materiale inerte in un dei tiraggi di Marinella.