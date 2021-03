SCILLA Medici di famiglia pronti a vaccinare

osp scilla Il dottore Mario Patafio, medico di famiglia e responsabile FIM-MG della Costa Viola, distretto di Reggio Calabria, lancia un appello agli organi preposti per rendere operativi al massimo i medici per la vaccinazione anti covid ai propri pazienti.

A seguito della nota della Regione Calabria - Dipartimento Protezione civile indirizzata agli Ordini dei medici provinciali della Calabria sulla campagna di vaccinazione, si evince che sono state messe a disposizione dei medici di medicina generale, attraverso il Sistema informativo sanitario regionale, le credenziali per accedere alla piattaforma realizzata da Poste Italiane per consentire la gestione delle operazioni di vaccinazione secondo il piano disposto dal commissario ad acta.

Inoltre, per potere reperire le credenziali occorre l'autenticazione al SISR-AP attraverso le credenziali SPID che garantiscono la sicurezza degli accessi."Non è necessario entrare nella piattaforma - spiega il dottore Patafio - questo rallenterebbe il processo di vaccinazione. I medici di famiglia devono essere invece coinvolti nei meccanismi dei vaccini e non essere dirottati sulla piattaforma perchè questo comporterebbe ulteriori ritardi e pastoie burocratiche. Il medico di base è facilitato dal compito perchè andrà a vaccinare ipropri pazienti, non ha significato entrare nella piattaforma".

L'appello lanciato da Patafio trova ampi consensi tra i medici che si docono pronti a fare a loro parte. L'obiettivo è quello di vaccinare più cittadini possibili nel minore tempo possibile.

Tina Ferrera