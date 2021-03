Allarme lupi nei boschi di Bagnara, Spoleti (APCSA): "preoccupati i cittadini residenti nelle Frazioni"

LupiNumerose le segnalazioni a Bagnara e nell'area della Costa Viola. Allevatori di bestiame hanno già subito molti danni in località solano Inferiore sulla costa che si affaccia su Bagnara Calabra e a ridosso dell’autostrada

Il Presidente dell’Associazione Pellegrinese, Prof. Giuseppe Spoleti, si fa testimone e portavoce di segnalazioni sul territorio di Bagnara del Lupo (canis lupus), avvistato da agicoltori, passanti e allevatori. In particolare gli allevatori di bestiame hanno già subito molti danni in località solano Inferiore sulla costa che si affaccia su Bagnara Calabra a ridosso dell’autostrada. "I lupi - evidenzia Spoleti - avvistati e fotografati in pieno giorno nelle località di Vermeni della Frazione Pellegrina e lungo la Strada che conduce a Solano, vanno alla ricerca di prede selvatiche per cibarsi, ma si comportano da predatori reagendo spontaneamente con l’istinto di uccidere alla fuga degli altri animali che si trovano in zona".

Lupi a BagnaraDanni ingenti che mettono in difficoltà gli allevatori della zona. "Riteniamo importante - continua - segnalare il problema per evidenziare la presenza del Lupo nel nostro comune e poi invitare la Regione Calabra Assessorato all’Agricoltura per venire incontro agli agricoltori attraverso un bando per risarcire i danni per l’uccisione del bestiame da parte dei lupi. Ricordiamo quanto è necessario la presenza dell’agricoltore per la produzione di formaggi e carne a chilometri zero". I lupi non aggrediscono l’uomo, ma l’aumento della popolazione e l’ espansione sui territori abbandonati dagli agricoltori comincia a creare problemi in questa direzione. In questi mesi piu frequenti le segnalazioni che i lupi si avvicinano in aree abitate. "Il lupo - conclude il Presidente dell'Associazione Pellegrinese - mangia Cervi, Daini, Cinghiali, pecore e capre; se capita di assistere ad una predazione su animali selvatici (pecore o capre), consigliamo di evitare di disturbare i lupi allontanandoci in silenzio perché potrebbero essere pericolosi".

Red