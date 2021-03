Bande musicali: A un anno di distanza, tutto è fermo, tutto sospeso e non si profila nulla di buono per i prossimi mesi. Che futuro sarà il nostro?

vincenzo-panuccioBagnara – Un anno fa esattamente il 9 marzo finiva un'epoca, diranno gli storici in futuro; per molti quella data fu l'inizio di una lunga crisi che portò a disastrose conseguenze economiche, ma anche socio-culturali. La banda musicale e le orcheste di fiati, hanno avuto una battuta d'arresto che ha stroncato quasi del tutto la loro attività e sopratutto quella più preziosa che è la formazione di giovani leve, di nuovi talenti musicali.

Quasi nessuno si è preoccupato o si è chiesto che fine hanno fatto migliaia di giovani che sono portatori, con la loro attività, di millenni di storia. La nostra realtà bandistica avrebbe dovuto vivere un anno straordinario in preparazione della ricorrenza del prossimo anno, infatti, nel 1822 si scriveva la prima pagina di storia della prima scuola di musica istituita nella nostra cittadina, che allora fu affidata al maestro Natale Manfroci chiamato dalla vicina Palmi a curare la formazione di giovani musicisti che qualche hanno dopo avrebbero dato vita alla prima banda musicale. Duecento anni di storia ricca di eventi, non solo ma che annovera protagonisti che hanno varcato con le loro artistiche vicende personali, i confini locali, regionali ma anche nazionali. Oggi ad un anno di distanza, tutto è fermo, tutto sospeso e non si profila nulla di buono per i prossimi mesi. Che futuro sarà il nostro? Quando scriveremo la parola fine su questa triste pagina della nostra storia? Passerà ancora qualche anno prima di riprendere a pieno la nostra attività, ma questo ha poca importanza, purtroppo la nostra maggiore preoccupazione è la formazione, che è venuta meno ed in particolare per gli allievi. I giovani non hanno più modo di esprimere la propia arte di condividerla con gli altri di socializzare di sentirsi parte della storia, di poter vivere nella storia. Stare insieme, imparare a costruire quelle armonie, quelle melodie da diffondere per le vie, nelle piazze, nei teatri e soprattutto nelle nostre chiese, non poter condividere la nostra arte, è una forte limitazione che, a distanza di un anno e, con poche prospettive future ci preoccupa. Ci siamo mal adattati alle lezioni a distanza, che sono una soluzione temporanea e, che non producono gli stessi benefici dei momenti che scandivano lo stare tutti insieme, nel comune intento di scoprire e sperimentare nuovi brani musicali, nel migliorare le proprie abilità artistiche. Siamo fermi, abbiamo messo le sordine agli strumenti, non sappiamo cosa programmare e per quando, siamo in uno stato di sospensione che oscura gli animi, ma di una cosa sola siamo consapevoli e certi, che la musica, per chi l'ascolta e per chi la crea produce lo stesso effetto: fa vibrare il cuore di colui che canta, suona o sente.

Vincenzo Panuccio