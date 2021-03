Giordano (Cisl Fp): elezione Luigi Sbarra a Segretario Generale della Cisl, risultato per tutta la Calabria!

Luigi SbarraE’ stata appena proclamata l’elezione di Luigi Sbarra a Segretario Generale della CISL, in un tripudio di applausi dei Consiglieri nazionali, che con il loro voto hanno manifestato l’unanime condivisione del passaggio di testimone dalla Segretaria uscente Annamaria Furlan al neo eletto Segretario, Luigi Sbarra.

Un traguardo più che meritato, frutto di un’intera vita dedicata al Sindacato e ai Lavoratori, ricoprendo ruoli nell’Organizzazione di via Po, che lo hanno visto partire dal livello comprensoriale di Locri per poi transitare, via via, a livelli di responsabilità sempre più elevati. Ma senza mai bruciare le tappe e con lo sguardo rivolto perpetuamente al Territorio, con tutti i suoi problemi e criticità, fino ad approdare al livello nazionale, dove ha ricoperto egregiamente, ma senza mai perdere quella connotazione di umanità e semplicità, il ruolo di componente della Segreteria confederale, quello di Segretario Generale della FAI e infine, il compito di Segretario Generale Aggiunto, affiancando la Segretaria Annamaria Furlan nel delicato compito di guidare la CISL in un momento di grave crisi del Paese, a causa della pandemia.

Ha dato tanto alla CISL, alla Calabria e all’intero Paese, Luigi Sbarra, con la sua competenza e con la sua capacità di approcciare i problemi con ponderata ed equilibrata determinazione. E ha dato tanto anche ai dipendenti pubblici calabresi, che lo hanno visto capitanare battaglie per risolvere tante criticità, quali quelle della Sanità, del precariato nella PA e tutte quelle finalizzate a rendere più efficienti e funzionali i servizi pubblici della Calabria.

Un amore infinito per la sua Terra e per la sua gente, che ne apprezza il suo valore e la sua etica professionale. Ma sempre con lo sguardo rivolto lungo tutto lo Stivale e proiettato verso l’Europa, in una visione di unità e sintesi nazionale.

Ha sempre creduto nel suo gruppo Dirigente e si è costantemente prodigato per garantire percorsi di crescita e formazione delle nuove leve in una logica di ricambio generazionale all’interno della CISL, valorizzando i giovani e le donne.

Chi, come me, ha avuto il privilegio di crescere professionalmente sotto la sua sapiente guida e i suoi illuminati insegnamenti, condividendone percorsi e battaglie sindacali, è ben consapevole che la sua elezione è un patrimonio per tutta l’Organizzazione e per il bene del Paese. E siamo grati ad Annamaria Furlan per aver creduto in lui.

Tutte le Donne e tutti gli Uomini della CISL Funzione Pubblica Calabria sono ben lieti, quindi, di formulare al neo Segretario Generale della CISL, Luigi Sbarra e a tutta la Segreteria confederale, i più affettuosi auguri di un buon e proficuo lavoro!