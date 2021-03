Fai Cisl Reggio Calabria: "Il porto di Bagnara non è il porto delle nebbie"

fai-cisl-reggio-calabria-logoInvochiamo un ritorno alla normalità, con un celere ripristino dell’agibilità portuale, affinché la marineria di Bagnara e di conseguenza tutti i pescatori impegnati possano tornare alla normale attività.

L’intervento della macchina organizzativa dello stato che trova applicazione in ambiti delicati quanto importanti, come l’ambiente e che riguarda da vicino tutti noi, assume un carattere emergenziale soprattutto quando mette allo scoperto le vulnerabilità di alcune attività già provate e fragili come la pesca, destabilizzata dai tanti vincoli e provvedimenti comunitari, sconnessi dai contesti, e fortemente penalizzanti per talune tipologie di pesca, che da sempre si praticano in questa specifica area dello stretto di Messina.

Infatti, il mondo conosce, oltre alla mitologia del posto, anche l’antichissima e unica “caccia al pesce spada”, non praticata con le sofisticate tecnologie, come avviene per alcuni tipi di pesca in altri mari e negli oceani, che non danno scampo al pesce, ma con le vecchie feluche, che di tecnologico hanno ben poco. Una fatica, un fatto culturale, prima che un’elementare attività di pesca, al punto che ogni agosto i pescatori, di comune accordo con la proloco e il paese tutto, celebrano, ormai da anni, il Gran Gala del pesce spada, ricorrenza apprezzata e rivolta all’esaltazione storico/culturale che coinvolge l’intera area dello stretto, in un tempo difficile e provato dalla pesante pandemia che non tende verso l’allentamento dei contagi. Sono difficoltà che non permettono perdita di tempo e crediamo in una accelerazione nella definizione di tutto l’iter procedurale per tornare al dissequestro del porto e a quella tranquillità necessaria che la comunità di Bagnara merita.

Inoperosità e altre imprudenze aumenterebbero il rammarico che ci accomuna in una vicenda che chiede una rapida soluzione più benevola possibile per i lavoratori e per gli armatori, beneficiari dell’utilità del piccolo porto, che rischiano di vedere saltare la nuova stagione di pesca e gettare così nella disperazione una categoria già duramente provata.

Fai Cisl Reggio Calabria

(Messineo-Zema-Piscioneri)