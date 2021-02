Pulizia spiaggia: a Bagnara Calabra sabato 27 febbraio iniziativa di "Terra Nostra" e "Plastic free"

Plasticfree Motivare e sensibilizzare le persone al rispetto dell'ambiente con l'obiettivo di ripulire spiagge, città, pinete e strade dalla plastica. È questo l'obiettivo dall'Associazione "Plastic Free" sempre più attiva nella lotta contro la plastica.

A collaborare con "Plastic Free" a Bagnara Calabra è l'Associazione "Terra Nostra" che per Sabato 27 febbraio ha organizzato un'iniziativa che riguarda la pulizia della spiaggia della cittadina della Costa Viola. L'appuntamento è per le 8.00 in Piazza Rosario Villari muniti di mascherine e guanti. L'iniziativa sarà realizzata nel pieno rispetto delle regole anti-covid.

La Onlus Plastic Free continua così senza sosta la battaglia contro la plastica e i numeri parlano chiaro: oltre 4 tonnellate di plastica raccolta in soli sette mesi di attività, 151 milioni di utenti raggiunti con le proprie pubblicazioni, 27 mila follower su Instagram e 200 mila fan nella pagina Facebook. "Raccogliere la plastica da terra e gettarla negli appositi contenitori - commentano gli organizzaotri - dovrebbe diventare un gesto automatico così come raccogliamo un oggetto dal pavimento nelle nostre abitazioni. Infondo il nostro pianeta è la nostra casa".