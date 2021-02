BAGNARA CALABRA Positiva al covid bambina delle elementari

Bimba delle elementari positiva al covid: compagni in quarantena

bimba positivaUna bimba che frequenta la scuola "Fondacaro" a Marinella è risultata positiva al coronavirus: in quarantena tutti i compagni di classe e la maestra.

Covid a scuola, un'altra classe in quarantena

„ Una bambina che frequenta la quinta classe è risultata positiva al Covid ed è scattata la quarantena per l'intera classe e una maestra a Bagnara Calabra. I piccoli alunni sono finiti in isolamento fiduciario dopo la scoperta del caso, in attesa di ulteriori approfondimenti. Come da prassi avviato il monitoraggio dei contatti dell'alunna risultata positiva.