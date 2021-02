Confcommercio di Reggio Calabria: Lorenzo Labate è il Presidente facente funzioni

LabateSi è riunito ieri il Consiglio Direttivo che ha raccolto le dimissioni del Presidente Gaetano Matà, nominando Presidente facente funzioni Lorenzo Labate. L’Assemblea dei Soci ha dunque ratificato la nomina di Labate a Presidente facente funzioni fino alla prossima Assemblea elettiva, che si svolgerà nei prossimi mesi.

Lorenzo Labate è Presidente della Federazione Moda di Reggio Calabria e conduce una storica ditta di abbigliamento (Cristoforo Labate 1889 srl) sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria.

Lorenzo Labate ha ringraziato Giuseppe Matà per l’impegno profuso generosamente fino ad oggi ed ha assicurato la massima dedizione per costruire un percorso di innovazione della Confcommercio che vuole tornare ad essere un punto di riferimento per tutte le imprese reggine anche in vista delle misure nazionali di rilancio dell’economia, in pieno coordinamento con Confcommercio nazionale.

Per il Presidente Labate “valorizzare il ruolo delle imprese del territorio e garantire la necessaria assistenza e tutela dei soci soprattutto in un momento difficile come l’attuale” sarà l’obiettivo esclusivo della Confcommercio nei mesi che precedono l’Assemblea elettiva. Lorenzo Labate si è pertanto rivolto a tutti i soci chiedendo il massimo del supporto e della coesione “perché solo insieme si può uscire da questo momento difficile”.