VILLA SAN GIOVANNI Componente della maggioranza positivo al Covid. Chiuso Palazzo San Giovanni

Municipio Villa San Giovanni Nella tarda serata di ieri è, purtroppo, giunta la notizia della positività al covid di un componente della maggioranza che era entrato a contatto sia con gli uffici che con altri consiglieri comunali. Immediatamente il Sindaco f.f. ha disposto la chiusura di tutte le sedi comunali e l'interruzione del servizio di trasporto al fine di procedere alla mappatura dei contatti ed all'igienizzazione e sanificazione dei locali.

Ci scusiamo con la cittadinanza ma il disservizio odierno era una misura necessaria ed opportuna per prevenire l'insorgenza di un eventuale focolaio. Tutti i dipendenti, collaboratori e consiglieri che hanno proceduto già nella mattinata odierna agli accertamenti dovuti sono risultati negativi al covid per cui, qualora nei prossimi giorni, non dovessero emergere ulteriori positività la funzionalità delle sedi municipali potrà essere riattivata a pieno regime. I migliori auguri di pronta guarigione al nostro amico e collega.

Questo quanto comunicato dal Comune di Villa San Giovanni