BAGNARA CALABRA Ancora problemi per la raccolta dei rifiuti. La nota del Comune

L' ATO di Reggio Calabria ha comunicato ulteriori riduzioni dei quantitativi da conferire a Gioia Tauro per quanto concerne l'indifferenziato, la stessa situazione per l'impianto di Vazzano dove viene trattato l'organico. Alla luce delle attuali autorizzazioni, la raccolta di rifiuto indifferenziato per un massimo di tonnellate 15 sarà effettuata a partire dalle zone non servite lunedì scorso ovvero rione inglese, rione arangiara, fino al raggiungimento della quantità autorizzata. La raccolta di rifiuto organico per massimo tonnellate 4,6 sarà effettuata lunedì a partire dalle zone non servite lunedì scorso e fino al raggiungimento della quantità autorizzata.

Vista la situazione è fondamentale abbassare il più possibile la quantità di rifiuti indifferenziati e dunque DIFFERENZIARE, in quanto la raccolta di plastica, vetro, carta, cartone possono essere garantiti . Si richiede pertanto ai cittadini il massimo impegno a differenziare e ulteriore pazienza , per una crisi che investe tutto il territorio provinciale e che non dipende dalla volontà delle amministrazioni comunali.