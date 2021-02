Lunedì 8 febbraio a Reggio Calabria la presentazione del portale Reggio Shopping

confesercenti - reggio shoppingAl Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio lunedì 8 febbraio alle ore 10:30, alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive Irene Calabrò e del Presidente di Confesercenti Reggio Calabria Claudio Aloisio, è indetta una conferenza stampa per presentare reggioshopping.com il nuovo Centro Commerciale Virtuale dell’Area Metropolitana.

Reggio Shopping è una piattaforma al servizio della comunità, promossa da Confesercenti Reggio Calabria e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria che consente agli acquirenti di scegliere facilmente cosa comprare grazie alla divisione in categorie sia degli esercizi commerciali che dei prodotti, e alle aziende di aprire in maniera autonoma un negozio online con diverse funzionalità avanzate. Il portale è completamente gratuito sia per coloro che vogliono realizzare il loro spazio virtuale sul web, sia per gli utenti che desiderano acquistare usufruendo della comodità di internet e della sicurezza dei migliori negozi del territorio sostenendo al contempo l'economia reggina.

Durante la conferenza stampa verrà descritto nel dettaglio il progetto e illustrate le funzionalità messe a disposizione alle aziende che potranno offrire un’ulteriore esperienza di acquisto ai propri clienti senza snaturare la loro vocazione e la loro funzione sociale di negozi fisici di vicinato. Infatti all’interno della piattaforma non ci saranno transazioni di denaro online. Tutti gli acquisti saranno gestiti direttamente tra l'acquirente e l'esercente.

Reggio Shopping offrirà quindi un luogo virtuale dove le attività commerciali potranno “esporre” i loro prodotti e gli utenti scegliere e prenotare il proprio acquisto decidendo se andare a ritirarlo in negozio o farselo consegnare a domicilio. Il presente comunicato vale come invito alla conferenza stampa