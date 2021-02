BAGNARA CALABRA I rifiuti non vengono ritirati, ma il Comune attiva lo spazzamento meccanico

spazzamento meccanico Numerose segnalazioni stanno arrivando in redazione in queste ore, e riguardano lo spazzamento meccanico previsto nella nottata nel piccolo borgo porellese.

<<A parte - dicono i cittadini - che ormai da parecchi giorni non vengono ritirati i rifiuti, che spesso sono depositati davanti alle abitazioni in attesa del tanto agognato passaggio degli addetti alla raccolta. Allo stesso tempo chi ha pensato di dover effettuare lo spazzamento meccanico dalla mezzanotte alle 6 del mattino di giorno 4 febbraio non ha pensato dove devono parcheggiare le autovetture i residenti, visto che il divieto di sosta riguarda tutta la statale 18 a partire dal bivio di Solano fino al Ponte Caravilla>>. Altri si soffermano sul metodo ed evidenziano che <<buon senso vorrebbe, probabilmente, che magari venisse spazzata una corsia alla volta permettendo una più agevole gestione delle autovetture>>.

Red