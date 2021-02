BAGNARA CALABRA Buche nelle strade, il Comune corre ai ripari

L'ufficio competente ha già predisposto gli atti per la risoluzione del problema e gli interventi partiranno nel più breve tempo possibile, fermo restando che per l'esecuzione dei lavori occorrerà si verifichi una situazione meteorologica ottimale, con assenza di piogge per almeno 3 giorni consecutivi.

Questo è quanto comunicato dal Comune di Bagnara Calabra attraverso i propri canali social. In effetti la situazione in paese è diventata preoccupante a causa delle numerose buche presenti su tutto il territorio comunale. Molte le segnalazioni dei cittadini giunte in redazione nei giorni scorsi, che evidenziano la pericolosità di alcuni squarci e chiedono interventi immediati per ripristinare il manto stradale.

Red